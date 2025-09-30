"¡Hay que ser congruente!”, Niurka defiende a la prensa y le manda un mensaje directo a Susana Zabaleta
Niurka defendió a la prensa tras la polémica que se generó con Susana Zabaleta y su novio. Aquí el mensaje a Zabaleta que salpicó a Ángela Aguilar.
TV Azteca
Fiel a su estilo, Niurka salió en defensa de la prensa tras la polémica que se generó con Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez. Antes de hablar de su presente amoroso, no dudó en enviarle un contundente mensaje a Zabaleta salpicando un poco a Ángela Aguilar. Aquí los detalles.
