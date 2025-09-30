El video clave que podría confirmar el regreso de Shakira con una de sus exparejas

En medio de su gira por diversos países, Shakira ha vuelto al centro de la escena no solamente por su despliegue escénico, sino también por los videos que la vinculan a una supuesta reconciliación con una expareja. Así se han encargado de afirmarlo algunos medios.

Estos son los videos que podrían confirmar la reconciliación de la cantante colombiana con una expareja de hace más de 10 años. ¿Se encendió nuevamente la llama del amor y la pasión?

Te puede interesar: Tras protagonizar telenovelas en TV Azteca, así luce en la actualidad Betty Monroe

¿Qué video confirma que Shakira podría volver con su ex?

En las últimas semanas se han viralizado diversos videos de presentaciones de la compositora de 48 años. Si bien los internautas han quedado maravillados por su despliegue escénico, lo cierto es que también ha llamado la atención la presencia de una expareja: Antonio de la Rúa.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

El exnovio de Shakira fue filmado en medio del público en el Central Park y ha dado qué hablar. El audiovisual donde se lo ve saludando contento reavivó los rumores de una posible reconciliación, ya que se ve al hijo del expresidente argentino de buen humor sin necesidad o incomodidad por ocultarse.

¿Otra vez Antonio De La Rúa en un recital de Shakira? Otra vez Antonio De La Rúa en un recital de Shakira. pic.twitter.com/SA4rS43fz3 — BLENDER (@estoesblender) September 28, 2025

Y no fue el único presente de la familia de la Rúa. En el recital también estuvo el hermano, Aíto, junto a su pareja, la actriz Calu Rivero. Además, estos últimos acudieron con sus hijos Tao y Bee.

Te puede interesar: Filtran fotos de la boda entre Selena Gómez y Benny Blanco

¿Cuánto duró el romance de Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja desde el año 2000 hasta 2010. Si bien los rumores de ruptura comenzaron a circular en este último año mencionado, lo cierto es que la separación se hizo oficial en 2011. Tiempo después, ese mismo año, la cantante confirmó su romance con el futbolista Gerard Piqué.

Si bien ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto sobre la supuesta reconciliación, el periodista argentino Juan Etchegoyen afirmó: “Recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable, que me confirma la reconciliación. Me dicen que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta. Ya estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe. No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando Shakira arribe a Argentina en diciembre, aparezca de la mano con Antonio en su tierra”.

