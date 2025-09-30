Niurka anunció la fecha de su próxima boda; ¿cuándo será?

La siempre polémica Niurka se encuentra en un momento espectacular dentro de su vida amorosa, por ello no dudó en subir al altar con Bruno, quien es su pareja que es menor que ella. Y después de un tiempo de espera, se anunció a los medios que la pareja unirá su vida en matrimonio el próximo 2026. Y sin más, estos son los detalles.

¿Cuándo se casará Niurka?

En una charla que tuvo Niurka con los medios, declaró lo enamorada que se siente e incluso comentó que a sus 57 años está nerviosa del paso que dará con una persona que le ha enseñado mucho, indicando que esto es diferente a lo que vivió en otras relaciones. Por ello, la fecha pactada para unir sus vidas en matrimonio es la del primero de agosto de 2026.

Con estas palabras presume lo bien que se siente: “Es una relación diferente, con matices diferentes. Él no solo es el hombre para mi intimidad, es mi compañero de vida, es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con las malas relaciones… cómo había perdido la fe en las relaciones de pareja”.

¿Cuántas veces se ha casado Niurka?

Se podría indicar que la actriz cubana tuvo tres matrimonios previos a este que concretará en 2026.

Estuvo casada con Juan Osorio de 1998 a 2003.

de 1998 a 2003. Su segundo matrimonio se dio con Bobby Larios de 2004 a 2006 - (Aunque hay rumores de montaje).

de 2004 a 2006 - (Aunque hay rumores de montaje). Y el último lo concretó con Yanixán Taxido

¿Cuántos años de diferencia hay entre Niurka y Bruno Espino?

El futuro esposo de Niurka Marcos es significativamente más joven que ella y se dedica al espectáculo, aunque él es modelo y bailarín. En parte de la controversia con la pareja se encuentra que la vedette tiene 57 años y Bruno solamente 37. la diferencia de edades es de dos décadas.