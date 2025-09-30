Reconocido actor y comediante es hospitalizado, ¿cuál es su estado de salud?

Roberto Tello es un reconocido actor y comediante mexicano, quien se ha logrado posicionar por sus interpretaciones y humor, logrando ser una personalidad televisiva de gran renombre. Recientemente, sorprendió al público al anunciarse que se encontraba hospitalizado, preocupando a sus seguidores por su actual estado de salud.

Ante la inesperada noticia, a continuación te detallaremos toda la información que se sabe sobre el actor, explicando cómo se encuentra y la razón por la que tuvo que entrar al hospital para ser atendido por expertos.

¿Qué le pasó al reconocido actor y comediante de Roberto Tello?

Roberto Tello, reconocido como “El Coreano”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que sería hospitalizado de emergencia al sufrir un accidente. La noticia se dio a conocer el 29 de septiembre por una revista de espectáculos.

Información en la que detallaba que el accidente ocurrió en el interior de la casa del reconocido actor y comediante, puesto que cayó al patio de su casa, provocando varios golpes en su espalda, piernas, hombro y nuca.

Dentro de la información explicada, se menciona que fue trasladado a un hospital puesto que perdió el conocimiento y sintió el brazo derecho adormecido. Situación que provocó el temor y preocupación de los seguidores, quienes aprovecharon la noticia para enviar sus mejores deseos a la celebridad. Por el momento, el artista no ha revelado su estado de salud actual.

¿Quién es Roberto Tello “El Coreano”?

Roberto Tello nació el 27 de enero de 1969 en la Ciudad de México, es un reconocido actor y comediante mexicano, que se destaca por haber participado en producciones de talla nacional.

Producciones mexicanas que le ayudaron a posicionarse en el mundo del cine y la televisión. Dentro de su carrera se destaca por ser asistente de director y en el standup, labor que le ha permitido ganarse un lugar en el mundo del entretenimiento.

Proyectos y actuaciones que le han permitido ganarse el cariño de los usuarios, logrando ser reconocido por el público. Por ahora, debemos esperar a que el reconocido actor y comediante, comparta más información o declaraciones sobre su estado de salud al estar hospitalizado.