¡Inesperado! El punto débil de Kike Mayagoitia que podría afectarlo en La Granja VIP

Kike Mayagoitia no tiene mucha experiencia en realities, pero sí mucha disciplina y ganas de trabajar en equipo ahora que se unió a La Granja VIP; sin embargo, hay algo que podría quebrarlo en el punto más avanzado de la competencia: ¡esta fue la debilidad que le reveló a nuestra host digital Mallezaa!

¡Lo que le mortifica a Kike Mayagoitia previo al arranque de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Kike Mayagoitia, el octavo granjero de La Granja VIP, reveló qué es lo que más le mortifica del reality. ¿Provocarán su ‘lado animal’? ¡No pierdas detalle!

¿Qué podría romper a Kike Mayagoitia en La Granja VIP?

El aislamiento que significa un reality 24/7 como La Granja VIP le causa muchas expectativas a Kike Mayagoitia pero también muchas dudas porque, como bien le explicó a la adorada Mallezaa, él es muy cercano a su familia y, más allá de los retos extremos que tenga que cumplir en las siguientes semanas, el no poder convivir con su esposa y sus dos hijos sin duda le dolerá mucho.

En cierta parte de una entrevista llena de sinceridad y buen humor, Mallezaa se puso en modo serio y le recordó a Kike que, como bien se ve en su cuenta de Instagram sobre todo, él disfruta mucho del hogar que formó al lado de Cynthia de la Vega: ¿qué tan difícil será separarse de ellos para ponerse las botas?

“Sí, mi familia y yo somos ‘muéganos’, todo lo hago con mi esposa y con mis hijos, nunca he estado más de 3 días lejos de mi familia (…) me encantan mis niños, jugar con ellos, verlos crecer... entonces eso es lo que yo creo que me va a romper o me puede quebrar al estar encerrado sin verlos”, declaró Kike Mayagoitia.

Como ves, estar separado de sus dos hijos -Emmanuel y Kikín-, así como de su esposa, será una de las pruebas más duras para Kike Mayagoitia en este reality show campestre que ya comenzó a enloquecer a los fans: ¿soportará la prueba o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

El estreno de La Granja VIP, el reality show de éxito internacional que ahora llega a México, tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 del reality que estarán disponibles en Disney +! La producción ya confirmó las actividades para cada día de la semana, y estas son: