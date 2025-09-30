inklusion logo Sitio accesible
¡Inesperado! El punto débil de Kike Mayagoitia que podría afectarlo en La Granja VIP

Kike Mayagoitia aceptó que hay un aspecto de La Granja VIP que no le agrada mucho: ¡podría quebrarse!

Kike Mayagoitia no tiene mucha experiencia en realities, pero sí mucha disciplina y ganas de trabajar en equipo ahora que se unió a La Granja VIP; sin embargo, hay algo que podría quebrarlo en el punto más avanzado de la competencia: ¡esta fue la debilidad que le reveló a nuestra host digital Mallezaa!

¡Lo que le mortifica a Kike Mayagoitia previo al arranque de La Granja VIP!

¿Qué podría romper a Kike Mayagoitia en La Granja VIP?

El aislamiento que significa un reality 24/7 como La Granja VIP le causa muchas expectativas a Kike Mayagoitia pero también muchas dudas porque, como bien le explicó a la adorada Mallezaa, él es muy cercano a su familia y, más allá de los retos extremos que tenga que cumplir en las siguientes semanas, el no poder convivir con su esposa y sus dos hijos sin duda le dolerá mucho.

En cierta parte de una entrevista llena de sinceridad y buen humor, Mallezaa se puso en modo serio y le recordó a Kike que, como bien se ve en su cuenta de Instagram sobre todo, él disfruta mucho del hogar que formó al lado de Cynthia de la Vega: ¿qué tan difícil será separarse de ellos para ponerse las botas?

“Sí, mi familia y yo somos ‘muéganos’, todo lo hago con mi esposa y con mis hijos, nunca he estado más de 3 días lejos de mi familia (…) me encantan mis niños, jugar con ellos, verlos crecer... entonces eso es lo que yo creo que me va a romper o me puede quebrar al estar encerrado sin verlos”, declaró Kike Mayagoitia.

Como ves, estar separado de sus dos hijos -Emmanuel y Kikín-, así como de su esposa, será una de las pruebas más duras para Kike Mayagoitia en este reality show campestre que ya comenzó a enloquecer a los fans: ¿soportará la prueba o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

El estreno de La Granja VIP, el reality show de éxito internacional que ahora llega a México, tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 del reality que estarán disponibles en Disney +! La producción ya confirmó las actividades para cada día de la semana, y estas son:

  • DOMINGO - LA GALA
  • LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
  • MARTES - NOMINACIÓN
  • MIÉRCOLES - ASAMBLEA
  • JUEVES - SALVACIÓN
  • VIERNES - TRAICIÓN
