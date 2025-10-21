inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿'Hacer la tarea’ se convirtió en una obligación y mató el deseo? Checa estos consejos útiles de la Mesa de Sexo

Florencia Deffis, especialista en relaciones de pareja, nos compartió sus mejores tips para no convertir el deseo de embarazarse en sexo obligado.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Cómo lograr el equilibrio entre el deseo de tener un bebé sin que el sexo se sienta una obligación? Florencia Deffis, especialista en relaciones de pareja, nos compartió sus mejores tips para no convertir el deseo de embarazarse en sexo obligado.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×