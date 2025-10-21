La Granja VIP: El público elegirá que granjero o granjera pasará la noche con nuestro Capataz, Sergio Mayer Mori

La Granja VIP no deja de sorprendernos y en esta ocasión hubo una dinámica que hará mover TODO dentro de este reality que en su segunda semana no para de dejar de qué hablar, pues los granjeros siguen lo que el público decide, entregando así un formato único y totalmente sincero con su audiencia.

Este martes el público decide al granjero o la granjera que pasará la noche con el Capataz de la semana, quien en esta semana ha sido Sergio Mayer Mori, por lo que hemos estado a la expectativa sobre la sorpresa que nos podríamos llevar esta noche.

Este beneficio era elegido por el Capataz, pero en un reality donde cualquier cosa puede suceder, nuestro público ha emitido su voluntad, lo cuál promoverá la convivencia entre nuestros granjeros, donde cualquier combinación podría suceder.

¿Por qué es importante pasar tiempo con el o la Capataz?

Tras estos primeros días hemos podido ver a los granjeros formar alianzas, comenzar estrategias y sobre todo, sacar su lado más animal, pero todo esto podría cambiar si recuerdan que este reality es totalmente INDIVIDUAL, por lo que la mínima decisión podría cambiarlo todo.

También hemos podido ver algunos roces y tensiones entre nuestros participantes, mismas que han involucrado directamente al Capataz de la semana, Sergio Mayer Mori, quien ya ha expresado ciertas estrategias contra César Doroteo, pero también contra Manola Díez, por lo que la audiencia podría hacer de las suyas…

¿Nuevas alianzas? ¿Traiciones? ¿Un romance? Cualquier cosa puede pasar dentro de La Granja VIP, el reality que ha reunido a las personalidades más picantes del entretenimiento mexicano y que cambiará la manera en que vemos la televisión.

¿Cómo votar por el granjero que dormirá con el Capataz?

Te contaremos cómo votar fácilmente paso a paso:



Ingresa al sitio oficial de Azteca UNO



Solo deberás seleccionar al participante que quieres ver compartiendo el cuarto del capataz y darle tu voto.



y darle tu voto. Esta votación estará abierta durante 24 horas, así que corre en estas últimas horas pues cerrará a las 10:30 pm.

¡No te pierdas La Granja VIP México a través de nuestra señal de Azteca UNO y nuestro sitio web oficial de 10 a 11:30 pm!

