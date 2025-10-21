¡Por falso! Carolina Ross reveló a quién nominaría si pudiera regresar a La Granja VIP

Carolina Ross volvió a La Granja VIP ahora su formato digital, donde compartió una charla llena de sinceridad con Mallezaa. Desde fuera del reality, la cantante reflexionó sobre su paso por el programa y lo que ha observado en los episodios recientes, con lo cual pudo dejar en claro que su postura hacia algunos compañeros no ha cambiado.

Durante su estancia en el juego, la sinaloense dejó una fuerte impresión al nominar con gran seguridad a Eleazar durante El Legado, decisión que justificó al considerarlo poco justo en una de las dinámicas más importantes de la temporada. Sin embargo, ahora que ha podido ver el comportamiento de los granjeros desde otra perspectiva, confirmó que, si estuviera todavía en el juego, también nominaría a otro granjero, el nuevo nombre a su lista es Jawy Méndez.

¿Por qué Carolina Ross volvería a nominar a Eleazar?

Carolina recordó que su nominación inicial a Eleazar no fue impulsiva, sino todo lo contrario, fue una decisión bien pensada. Dijo que se sintió decepcionada tras ver cómo él afectó de forma tramposa, la oportunidad de que una mujer pudiera convertirse en Capataz, algo que consideraba importante para las seguidoras del programa. También mencionó que, aunque al principio Eleazar intentó mostrarse amable y tranquilo, después adoptó una actitud arrogante, lo que reforzó su percepción de que no actuaba con sinceridad dentro del juego.

¿Por qué Caro nominaría a Jawy Méndez?

Durante la conversación, Mallezaa le preguntó a quién elegiría como nominado si pudiera regresar, y Carolina no dudó en responder que votaría por Jawy Méndez. Explicó que después de salir del programa se enteró de comentarios que él habría hecho sobre ella, en los cuales restaba valor a su participación, pues fue claro al decir que su ausencia no se notaría.

Ross aseguró que ese tipo de comentarios le parecieron desconsiderados, especialmente viniendo de alguien que en el pasado le había mostrado apoyo y reconocimiento. Con seguridad, Caro reconoció que no soporta a ese tipo de personas, con lo que dejó claro que su criterio no se basa en estrategias, ella se basa en lo que ella percibe como autenticidad o falsedad dentro de La Granja VIP.