¡Christian Nodal y su familia enfrentarán a la justicia por falsificación de documentos!
Christian Nodal y su familia enfrentarán un proceso legal por falsificación de documentos; estas son las consecuencias que el cantante de regional podría sufrir.
TV Azteca
Ulrich Richter, abogado de la exdisquera de Christian Nodal, confirmó que el cantante de regional y su familia enfrentarán un proceso legal por falsificación de documentos. Estas son las consecuencias que Christian Nodal podría sufrir.
