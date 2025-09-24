inklusion logo Sitio accesible
¡Christian Nodal y su familia enfrentarán a la justicia por falsificación de documentos!

Christian Nodal y su familia enfrentarán un proceso legal por falsificación de documentos; estas son las consecuencias que el cantante de regional podría sufrir.

Ulrich Richter, abogado de la exdisquera de Christian Nodal, confirmó que el cantante de regional y su familia enfrentarán un proceso legal por falsificación de documentos. Estas son las consecuencias que Christian Nodal podría sufrir.

