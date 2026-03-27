Noelia Castillo recibió la eutanasia: Su padre no quiere pagar el funeral y todo lo que ha pasado en las últimas horas
Abogados y miles de personas han pedido que la historia de Noelia Castillo Marque un cambió en la eutanasia, mientras otros apoyan la decisión que tomó la joven de 25 años.
El día de hoy, hablamos sobre el caso de Noelia Castillo, la joven de Barcelona que falleció el día de ayer a las 6:00 p.m. después de haberse sometido al proceso de eutanasia. Esto es todo lo que ha pasado en torno a este tema, después de que finalizó dicho proceso.