Carlos Trejo se une a ‘Rey Grupero’ para enfrentar al conductor Alfredo Adame: “Considérame en tu lucha”.

‘Rey Grupero’ se involucró en una de las polémicas más contundentes de toda su carrera artística, pues acusó al cirujano venezolano Juan José Duque de negligencia médica.

Y es que, el también novio de Cynthia Klitbo, confesó que el médico latino destruyó el rostro de varias mujeres tras inyectarles biopolímero en el rostro.

Alfredo Adame, supuesto socio inversionista de la clínica de Juan José, explotó contra ‘Rey Grupero’ y lanzó una serie de amenazas que fueron viralizadas en las redes sociales.

“Te van a meter al bote. Se van a meter en un ped.. impresionante y el que inició este ese ped.. fuiste tú”, gritó Adame en una serie de audios contra el youtuber mexicano.

Por si fuera poco, supuestas víctimas del médico venezolano, también salieron a la luz pública para contar sus casos de negligencia médica.

Por lo pronto, ‘Rey Grupero’, Alfredo Adame y el cirujano Juan José Duque se convirtieron en los artistas más controversiales del segundo mes de 2021.

Carlos Trejo se une a ‘Rey Grupero’ para destruir la carrera artística de Alfredo Adame

Múltiples artistas opinaron sobre el reciente escándalo mediático, por ejemplo, el reconocido y polémico cazafantasmas Carlos Trejo.

“Primero, Alfredo reacciona agresivamente en contra del Señor Grupero, avisando que lo va a golpear y todo porque agredió a su socio, un vil cobarde y enfermo. Y ahora resulta que no conoce al doctor, entonces yo creo que el tipo vuelve a reiterarse lo que ya había dicho, que es un peligro para la sociedad”, expresó el experto en fantasmas para un importante canal de Youtube.

Por si fuera poco, el artista ofreció su apoyo incondicional a Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como ‘Rey Grupero’.

Debemos recordar que, Alfredo Adame y Carlos Trejo, se involucraron en un enfrentamiento personal desde hace muchos años. Por lo tanto, el escritor de ‘Cañitas’, no pensó dos veces para apoyar al actual novio de Cynthia Klitbo.

Yo lo que hablé con el ‘Rey Grupero’ fue muy claro. Le dije: ‘Hermano, tienes más pantalones que este infeliz, considérame tu brother, considérame dentro de tu lucha y en lo que yo pueda ayudar, con todo gusto’

Por último, Carlos Trejo refrendó que no dejaría en paz a Alfredo Adame hasta concluir el enfrentamiento que iniciaron hace muchos años.

“En el medio artístico yo no he tenido problema con nadie más que con él. Y ya lo sabe, donde lo tope. Esto no va a quedar aquí. Ya tiene mi firma tatuada en su asquerosa cara y va para más. Yo al tipo este no lo voy a soltar”, concluyó el polémico artista en un video que se viralizó por todo internet.

