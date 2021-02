Ana Lago enfrenta a nuestro conductor William Valdés sobre sus declaraciones hechas en la Zona de Exatlón.

Ana Lago, reciente eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes, visitó nuestro foro de Venga la Alegría para contar detalles inéditos sobre su experiencia en el programa deportivo.

La separación de Mati Álvarez, la división en el equipo rojo y su desempeño fueron algunos temas que la gimnasta comentó sin tapujos.

Sin embargo, ‘Ave Fénix’ aprovechó su visita a nuestro matutino para enfrentar las declaraciones de William Valdés en la Zona de Exatlón.

En su momento, el presentador cubano tachó a Ana Lago de “convenenciera”, pues cambió de amigos en repetidas ocasiones dentro del reality show.

Sin embargo, la atleta mexicana enfrentó a nuestro conductor con contundentes palabras que dividieron la opinión de los usuarios de las redes sociales.

“Yo no soy convenenciera. Soy una persona muy transparente y lo que pienso concuerda con lo que hago. Te lo quiero decir de frente y a los ojos. Lo que pienso te lo voy a decir tal cual. Nosotros estamos dentro y no sabemos qué es lo está pasando afuera”, confesó la regiomontana mientras miró fijamente a William.

Y es que, según Ana Lago, William Valdés no pasó mucho tiempo con los atletas de Exatlón para dar opiniones tan detalladas.

Tu estuviste dos semanas y solo por eso te atreviste a juzgar. Yo no soy una persona convenenciera, te lo digo a los ojos

“No pasa nada, te perdono por todo lo que dijiste, todo bien. Estoy tranquila, yo sé quién soy y sé que personalidad tengo”, concluyó la gimnasta, quien argumentó que cambió de amigos muchas veces porque intentó adaptarse a las exigencias de Exatlón.

William Valdés se sincera con millones de televidentes y responde a Ana Lago

Nuestro conductor también tuvo oportunidad de réplica, pues mencionó que nunca habló “pestes” de ningún atleta. El artista, de 27 años, confesó que solo emitió su opinión como un gran admirador de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Nosotros no hablamos pestes de nadie, somos fanáticos de Exatlón. Ustedes están en un reality que, desafortunadamente, no tiene conexión hacia afuera. Me encantaría estar en vivo con todos los participantes y platicar de todo lo que sucede”, trascendió el querido cubano asegurando que nunca quiso herir los sentimientos de nadie.

Es bien sabido que, en la sección de ‘El Chisme Colosal’, nuestros queridos conductores emitieron todo tipo de opiniones hace algunas semanas. Sin embargo, William Valdés y Ana Lago aclararon la situación que desafortunadamente generó un momento de tensión.

“Yo lo veo como un fanático de Exatlón, aquí no se habla pestes, nosotros opinamos sobre lo que está pasando. Los participantes están expuestos, nunca se les falta al respeto a nadie”, finalizó el conductor cubano quien también quedó en buenos terminos con la famosa gimnasta.

