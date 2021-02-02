Exatlón: Heliud Pulido destrozado por la eliminación de Ana Lago; Titanes aplauden a Carmelita y Jazmín.

La semana número 23 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con un hueco enorme entre los integrantes del equipo rojo. Y es que, los atletas se enfrentaron a la reciente salida de Ana Lago, quien perdió una cardíaca batalla contra Carmelita Correa y Jazmín Hernández.

Heliud Pulido fue uno de los hombres más afectados con la partida de ‘Ave Fénix’, pues expresó que la competencia no sería igual tras la dolorosa eliminación de su gran amiga.

Recordemos que, Heliud y Ana, crearon una de las amistades más leales durante esta cuarta temporada del programa deportivo. ‘Black Force’ ofreció su hermandad y apoyo a la famosa gimnasta olímpica, quien también creó grandes lazos con Pulido.

“Hoy fue un día bastante triste para mí, no creí que íbamos a regresar al campamento sin Ana”, expresó el ganador de la tercera temporada de Exatlón.

“Ana era una de las que siempre estaba apoyando, pero debo sacar la cabeza y seguir luchando”, confesó el veracruzano quien prometió a Ana Lago convertirse en el campeón de esta edición del programa de entretenimiento.

Por último, el veracruzano trascendió que sus misiones son ganar la cuarta temporada del reality show y conservar las amistades que formó en Exatlón.

Lo más noble y raro que existe en este mundo es una amistad verdadera. Con Ana encontré esa amistad sincera, nunca había conocido a una persona idéntica a mí. Igual de guerrera, explosiva y con el mismo carácter. Agradezco a Dios que siempre pone a personas extraordinarias en mi vida

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Titanes aplauden el desempeño de Carmelita Correa y Jamín Hernández.

Mati Álvarez felicitó a sus compañeras Carmelita y Jazmín por su maravilloso desenvolvimiento en el reciente duelo de eliminación. Sin embargo, ‘Terminator’ también lamentó la partida de Ana Lago, quien se convirtió en un gran elemento en el equipo rojo.

“Estoy muy orgullosa de las dos, las vi luchar en todas sus carreras con determinación, veía que lo querían”, expresó la ganadora de la tercera temporada de Exatlón para Carmelita y Jaz.

Recordemos que, ‘Silver Force’ también formó un gran lazo amistoso con Ana Lago; sin embargo, se les vio muy distantes en las últimas semanas.

“Es duro cuando se va gente. Es más difícil para mí porque Ana es alguien que quiero, quise y voy a querer. Somos muy parecidas, la voy a extrañar sin duda alguna”, reveló la atleta dejando claro que no existe rivalidad con la gimnasta mexicana.

“Voy a extrañar verla. A veces no la aguantaba, ni ella a mí, pero voy a extrañarla”, concluyó la poblana agradeciendo a Ana Lago por su amistad.

Jazmín Hernández fue otra de las atletas que se alegró por sacar a ‘Ave Fénix’ de la contienda. ‘Rugby Girl’ aclaró que, en el duelo de eliminación dejó el alma para continuar en la batalla más demandante de la televisión.

Es un duelo de eliminación, era ella o yo, pero tocó que Ana fuera a eliminada...

Mauricio López, Aristeo Cazares, Pato Araujo, Zudikey Rodríguez y otros atletas felicitaron a Carmelita y Jazmín por el impresionante duelo de eliminación que regalaron a todo México.

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