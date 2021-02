Antonio Rosique celebra 25 años de una trayectoria artística intachable, exitosa y colosal: “Siento gratitud”.

Los pasillos de Tv Azteca se visten de manteles largos, pues nuestro querido presentador Antonio Rosique celebra una formidable carrera artística de 25 años.

Sergio Sepúlveda y Anette Cuburu se enlazaron en vivo hasta las tierras de República Dominicana para platicar con el reconocido periodista de 45 años.

El comentarista compartió cómo se siente tras recolectar dos décadas y media de maravillosas historias en la industria deportiva.

“He estado pensando mucho en estos 25 años, que me han dado la oportunidad en Tv Azteca. Lo que más siento es gratitud por la gente que ha confiado en mí”, confesó el mexicano sobre su rotundo éxito profesional en Latinoamérica y el mundo.

Antonio Verónico Rosique Cedillo, su nombre real, confesó que alcanzó el éxito gracias al apoyo de sus amigos, familiares y maestros de vida.

“Uno no llega solo, uno llega por que te apoyan, porque te ayudan, porque te tienen confianza y porque te dan oportunidades. Uno intenta regresar un poquito del cariño que nos dan”, trascendió Toño, quien inició en el fascinante mundo del entretenimiento en 1996.

Nuestro querido Rosique contó que también alcanzó la cumbre del prestigio debido a su gran dedicación en el periodismo deportivo.

Me forjé como reportero, me forjé en la redacción de Azteca Deportes. He crecido en los estudios, donde he pasado mi vida y mis domingos

“Comencé un laberinto maravilloso que uno no sabe a dónde te va a llevar. Me ha llevado por todo el mundo, pero sobre todo a las casas de millones de familias mexicanas”, continuó el presentador latino agradeciendo a todos los hogares de México.

Antonio Rosique habla sobre el fenómeno de la televisión mexicana: Exatlón.

Sin duda, Exatlón no sería lo mismo sin la valiosa presencia de Antonio Rosique en las playas de República Dominicana.

Por si fuera poco, el artista compartió su emoción tras formar parte del exigente reality show amado por millones de televidentes latinos.

Ahora tengo la oportunidad de estar en República Dominicana y ser parte del fenómeno Exatlon

“A mí me apasiona contar historias; me considero un ‘story telling’. Me considero un ser curioso y muy sensibl. Por eso me encanta transmitir las emociones al público”, compartió el querido capitalino.

Y, si alguna vez te has preguntado, cuál es la filosofía de Antonio Rosique para transmitir emociones; él nos lo cuenta:

Yo trato de hacer mi trabajo con la siguiente filosofía: ‘Yo estoy aquí, el público está en su casa, pero tengo la obligación de ser los ojos, los oídos, la piel y el corazón de esas personas que no están aquí'

“Después de cuatro años de estar en Exatlón, tengo el privilegio de entrar a las casas de millones de familias. El Exatlón ya se volvió una costumbre, pero quiero que se vuelva una especie de tradición. Me gustaría que el programa pudiera durar muchos años, que en diez años me pudiera reunir con los concursantes de la primera generación”, concluyó Antonio Rosique sobre su majestuosa participación en el querido programa de entretenimiento.

