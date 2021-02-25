Anette Michel demuestra que los blazer escotados son tendencia para primavera; luce sensual y la moda.

Anette Michel se volvió tendencia en Instagram, donde compartió atrevido y elegante atuendo. La bellísima tapatía generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues portó una elegante pieza que dejó ver su elegancia a la máxima potencia.

“Rumbo a la recta final de MasterChef”, escribió nuestra talentosa presentadora debajo de una postal que ganó 12 mil corazones rojos y múltiples halagos de usuarios de las redes sociales.

“¡Que bárbara!”, “Estás muy guapa” y “Muñequita de porcelana”, fueron algunos halagos que dejaron los internautas debajo de la postal que generó gran impacto entre el público mexicano.

Anette Michel portó un blazer blanco que pinta para ser la próxima tendencia para primavera. Por si fuera poco, la jalisciense también complementó su atuendo con un saco estampado, que la hizo lucir fenomenal de pies a cabeza.

La artista, de 49 años, realizó una de las mejores poses de todo Instagram, donde lució como una modelo de alta costura.

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Anette Michel muestra su cutis con maquillaje muy natural

Debemos recordar que, Anette Michel se convirtió en uno de los rostros más bellos de la pantalla chica, pues enamoró a medio mundo con su perfil de ángel.

Todos los viernes, la querida estrella presume creativos maquillajes en la cocina más famosa de la televisión: MasterChef México.

Recientemente, la querida celebridad se dejó ver con un rostro natural que constó de mejillas ligeramente rosadas y un labial tonalidad ‘nude’.

La guapa mexicana logró un estilismo de impacto, pues su maquillaje y blazer blanco enamoraron a millones de caballeros.

Recordemos que, Anette Michel es una de las figuras del espectáculo más glamurosas, pues constantemente cautiva en la pantalla chica con múltiples atuendos dignos de una estrella de televisión mexicana.

Desde vestidos cóctel, pasando por vaporosos pantalones y hasta llegar a divertidos abrigos de peluche, Anette Michel demuestra ser una de las personalidades más sofisticadas de toda Latinoamérica.

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