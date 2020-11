Christian Chávez podría perderse el reencuentro de RBD por el proceso de presunta agresión a su ex.

A poco tiempo de que se lleve a cabo el reencuentro de RBD ha surgido información relacionada a Christian Chávez, misma que ha puesto en alerta los fans del grupo y del cantante, ya que se presume que podría perderse del esperado evento debido a problemas personales.

De acuerdo con declaraciones que otorgó recientemente el abogado de Maico Kémper, quien fue pareja de Christian Chávez y lo demandó por supuestas agresiones, el cantante mexicano podría estar en riesgo de ser detenido por el caso.

Según el abogado del holandés, Óscar Mora, el cantante podría ser citado muy pronto ante el juez a causa de las acusaciones de agresión física y violencia de su ex.

Asimismo, refirió que tal hecho abriría la posibilidad de que Christian Chávez sea sometido a prisión preventiva justificada y no poder acudir al reencuentro de RBD.

Si la audiencia fuera antes, dependerá de la medida cautelar que llegase a fijar en contra del imputado. Una de esas medidas cautelares que se pueden llegar a fijar sería la de la prisión preventiva justificada. Si algún concierto, alguna actividad profesional que llegara a tener la contraparte se cruza con la imposición de una medida cautelar que impida la salida del territorio o de una demarcación o inclusive la aplicación de una prisión preventiva justificada, pues evidentemente no podría estar en dicha actividad profesional

En sus mismas declaraciones, el defensor legal reiteró que en una reciente visita entregó evidencia adicional para apoyar la versión de Maico en contra de Christian Chávez, por lo que considera que el caso avanza favorablemente para su cliente.

“Estamos ya a muy pocos pasos de poder acudir ante un juzgado de control en materia penal a fin de que se pueda formular imputación y, en su caso, se pueda dictar un auto de vinculación a proceso”, detalló.



Christian Chávez dijo que era un chantaje

En un inicio de todo el proceso, Christian Chávez aseguró que todo se trataba de un chantaje por parte de su expareja, Maico Kémper; sin embargo, después de un tiempo confirmó que estaba resolviendo el tema por la vía legal.

“Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal; ya se están tomando acciones. Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad”, declaró en aquella ocasión.

