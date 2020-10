Cynthia Rodríguez imita el look de Britney Spears en ‘Baby one more time’ volviéndose una sexy colegiala.

Cynthia Rodríguez tiene una belleza de impacto que logra cautivar a los televidentes cada mañana a través de la pantalla de TV Azteca.

Es por ello por lo que se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, donde destaca por su talento, alegría y espectacular anatomía.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez inició la semana consintiendo a sus admiradores apareciendo con el look de sexy colegiala que hiciera famoso la cantante Britney Spears, en el video de su tema ‘Baby one more time’.

La hazaña de nuestra conductora de inmediato robó los suspiros de los caballeros y de quienes la vieron, ya que su belleza destacó de tal manera que se llenó de miles de comentarios en las plataformas digitales.

Para la ocasión, nuestra Cynthia Rodríguez, quien ha declarado que es fanática de Britney Spears, optó por usar una sensual minifalda gris, camisa blanca y el par de coletas que le dan un toque de inocencia y sensualidad.

Sin duda, en Venga La Alegría contamos con las más bellas y simpáticas conductoras de la televisión nacional, muestra de ello es Cynthia Rodríguez, quien después de aparecer como colegiala continúa alegrando los hogares de nuestros televidentes con su amena imagen que la caracteriza.



Looks de impacto

La belleza de Cynthia Rodríguez no solo se ha convertido en sensación en la televisión, ya que también ha encontrado un gran número de admiradores en las redes sociales, donde la cantante comparte fotos con looks de impacto.

