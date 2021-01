Eiza González es criticada por responder en inglés a entrevista en español; la actriz ya fijó postura.

Eiza González es una de las actrices mexicanas que más han destacado en Hollywood con su trabajo actoral y espectacular belleza.

La fama y el éxito que ha alcanzado en aquel país la ha hecho blanco de la prensa y los paparazis, que siempre están a la espera de seguirle los pasos para conocer más de su carrera y sus romances; además, de poder obtener una declaración por parte de la estrella.

Sin embargo, no siempre las cosas salen bien entre Eiza González y la prensa, como ocurrió en una reciente entrevista improvisada que vivió, luego de que los reporteros de un programa de espectáculos de Estados Unidos la interceptaran mientras paseaba por calles de la ciudad de Los Ángeles, California.

En el acto, la actriz se mostró renuente a dar declaraciones y para evitar que la siguieran cuestionando respondió en inglés a las preguntas que le hacían en español.

“Chicos, ¿pueden darme un poco de espacio? Es un poco peligroso que me detengan. Gracias”, le respondía en inglés la actriz a los reporteros.

Luego de que se diera a conocer el video en el que se ve que al parecer a Eiza González se le olvidó el español, su idioma natal, la actriz recibió varias críticas en redes sociales.

Entre los comentarios desfavorables que se desataron sobre la situación, están aquellos que apuntan que la actriz ya perdió la humildad y “se le subió la fama”.



Eiza González responde

Sin embargo, Eiza González ya fijó su postura al respecto y aseguró que las imágenes están editadas, por lo que pronto compartirá el video real.

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene un lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. Voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Asimismo, acusó a los reporteros de acosarla y arriesgarla a un contagio por la actual pandemia.

“Sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista caminando encima de mi con una cámara a un cm de mi cara. No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal.”, abundó en varios tuits en la red social.

