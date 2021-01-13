Cecilia Galliano desmintió que robó 100 mil pesos a sus compañeras del show ‘Solteras En Cuarentena’.

Fue en septiembre del año pasado, cuando Cecilia Galliano se unió a sus compañeras María José Suárez y Mariana ‘La Barbie’ Juárez para presentar el espectáculo virtual ‘Solteras en cuarentena’.

Las actrices abrieron un par de funciones para divertir al público y también para solventar sus gastos económicos durante esta pandemia por el Covid-19.

La propuesta parecía ser un rotundo éxito, pues las artistas vendieron una gran cantidad de boletos en todas las funciones.

Te puede interesar:‘Contigo’ y ‘Bajo Cero': Danna Paola revela el nombre de las canciones de su nuevo disco ‘Knockout’.

Sin embargo, la polémica se suscitó hace unos días, cuando un amigo cercano a las actrices confesó que Cecilia Galliano robó la cantidad de 100 mil pesos a sus compañeras.

El susodicho trascendió que la argentina estafó a sus colegas del medio artístico y se quedó con una gran cantidad monetaria procedente de publicidad y ventas de boletos.

Ceci, María José y ‘La Barbie’ dieron cuatro funciones, pero resulta que éstas dos últimas no vieron su pago correspondiente

Al parecer Ceci tenía problemas económicos y se le hizo fácil ocupar el anticipo. Le dijo a María José y a ‘La Barbie’ que confiaran en que recibirían su pago, y ellas le creyeron y dieron las cuatro funciones

Sin embargo, Galliano desmintió los rumores en su contra, pues confesó para nuestro programa Venga la Alegría detalles de lo sucedido:

Es una mentira total, cero sustento. Yo estoy en Argentina comiendo un asado, pero gracias por siempre preocuparse. Es hashtag ‘Un minuto de fama’…

La artista, de 39 años, compartió que estaba en su natal Argentina disfrutando de una deliciosa comida y que jamás estuvo involucrada en problemas con sus compañeras de ‘Solteras En Cuarentena’.

Por su parte, María José y ‘La Barbie’ ya alistan una demanda para pelear por el supuesto dinero robado. Las estrellas también intentaron llegar a un acuerdo; sin embargo, la argentita las bloqueó de las redes sociales sin dejar rastro alguno.

Por si fuera poco, Mariana Juárez ‘La Barbie’ también se pronunció con una indirecta en su cuenta de Instagram. La modelo e ifluencer dejó entre ver sus problemas con la famosa expareja de Sebastián Rulli:

Los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta o de rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo

También te puede interesar: Cynthia Rodríguez derrocha elegancia con minifalda de cuero y espectacular escote digno de una modelo.