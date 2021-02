La actriz española Ester Expósito se roba la miradas en las redes sociales con atrevida FOTO.

La actriz española Ester Expósito es una de las mujeres más populares de la actualidad, pues desde su participación en la serie de Élite, se convirtió en sensación por su talento y sensualidad.

Por ello, la joven de 21 años, cada vez que comparte una imagen en sus redes sociales, de forma inmediata es la sensación de los internautas. Recientemente, provocó revuelo tras publicar una fotografía en las plataformas digitales.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, específicamente en las historias de dicha plataforma, la europea impresionó con un peinado que la hizo lucir calva.

El peinado era una coleta que lleva todo el cabello hacia atrás y su color oscuro hizo que se perdiera con el fondo, lo que causó esta ilusión óptica y por eso la hizo parecer calva, efecto que se volvió la sensación entre los internautas.

bro parece que esté calva xdd pic.twitter.com/EXygIR1eNz — Amaya (@amayachulia) February 20, 2021

Incluso, no dudaron en convertir la imagen en divertidos memes, los cuales inmediatamente se convirtieron en tema de conversación.

Sin embargo, tras las diferentes reacciones que provocó verla calva, sus más grandes fans no dudaron en defenderla haciendo énfasis en que no importa si está calva o no, sino que realmente siempre luce hermosa.

Recordemos que la española tiene una relación sentimental con el actor mexicano Alejandro Speitzer, por lo que ya conoce México, pues antes de la pandemia la pareja pasó unas hermosas vacaciones en las playas de nuestro país.