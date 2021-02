Exatlón: Heliud Pulido manda emotivo mensaje a su novia Pamela Verdirame: “Me gustaría estar contigo”.

Pamela Verdirame visitó nuestro foro de Venga la Alegría para contagiar de alegría, carisma y belleza a todos los televidentes mexicanos. Y es que, la guapa futbolista, vivió inolvidables momentos al lado de Laura G, Kristal Silva y Cynthia Rodríguez.

Por si fuera poco, la querida atleta recibió un romántico regalo días antes del 14 de febrero. La exintegrante de Titanes escuchó un emotivo mensaje por parte de Heliud Pulido, quien se encuentra peleando por la gloria en la competencia deportiva más exigente del mundo.

“Me gustaría estar contigo para darte muchos besos y muchos abrazos, pero esto es lo que nos toca. Voy a seguir luchando por nosotros y no me voy a rendir hasta la última semana”, expresó ‘Black Panther’ en un discurso que fue sintonizado por millones de televidentes en casa.

Pamela Verdirame se conmovió mucho tras escuchar las palabras de su novio, pues estuvo a punto de soltar una que otra lágrima en televisión nacional.

“Lo extraño con locura. Me encanta que siempre me incluye en sus planes; siempre me considera, siempre dice ‘nosotros’ y me toma en cuenta”, expresó la querida futbolista, quien no dejó de temblar tras escuchar las palabras de Heliud Pulido.

Pamela Verdirame brinda su apoyo incondicional a Heliud Pulido tras salir de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pese a la distancia, la guapísima regiomontana hace hasta lo imposible para apoyar al amor de su vida en esta exigente contienda.

Recordemos que, hace unas semanas, Pamela organizó una maravillosa campaña en las redes sociales para apoyar al piragüista olímpico mexicano.

Y es que, la máxima autoridad Antonio Rosique puso en juego una reluciente medalla que funciona como vida extra en los próximos duelos de eliminación.

Pame se puso las pilas desde el día uno, pues creó una campaña en las plataformas digitales, donde invitó a todos los internautas a votar por Heliud Pulido.

Los esfuerzos de la hermosa mexicana dieron resultado, pues ‘Black Force’ se llevó la reluciente presea con el apoyo de todos sus admiradores.

No cabe duda que la historia de Pamela Verdirame y Heliud Pulido es una de las más puras, sinceras y honestas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

