Pamela Verdirame presume su amor por Heliud Pulido y crea campaña para que continúe en Exatlón México.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes tienen una nueva y única oportunidad de alargar su estadía en la competencia deportiva.

Recordemos que, la máxima autoridad Antonio Rosique, puso en juego dos medallas para beneficiar a una mujer y a un hombre del programa más cardíaco de la televisión.

El día de ayer a las 7:30pm, las votaciones se abrieron a través de la aplicación TV Azteca En Vivo. Millones de personas entraron a votar por su concursante favorito y regalarle una reluciente presea de metal.

Recordemos que, la mencionada medalla, podría alargar la estadía de los atletas en Exatlón, pues estamos a punto de entrar a la recta final de esta aventura.

Te puede interesar:Exatlón: Héroes alertan a Heliud Pulido sobre la estrategia de Titanes para provocar su eliminación. (VIDEO)

Los fanáticos entraron a la app para votar por sus favoritos y utilizaron la fuerza de las redes sociales para demostrar su apoyo a todos los paticipantes de esta cuarta edición.

Pamela Verdirame demostró su apoyo a Heliud Pulido con una romántica campaña

Hace unos meses, la futbolista tuvo la oportunidad de regresar a Exatlón: Titanes vs Héroes, pues también se sometió a la votación de todo el público.

Por lo tanto, Pamela sabe el poder que tienen las redes sociales para incitar a sus admiradores a votar a través de la aplicación TV Azteca En Vivo.

Y es que, apenas dieron a las 7:30, cuando Verdirame creó toda una maravillosa campaña con mensajes, fotos e ilustraciones para apoyar al veracruzano.

Pamela Verdirame y Heliud Pulido se convirtieron en una de las parejas más inspiradoras y nobles de todas las temporadas del reality show.

En otros temas, los atletas quedaron flechados desde el primer momento que se vieron durante la tercera temporada de Exatlón. Posteriormente, los concursantes mexicanos iniciaron una sólida relación que impactó a millones de fanáticos.

La regiomontana no se da por vencida y deja hasta el último aliento para ver campeón al amor de su vida. Y es que, Pamela Verdirame, está convencida de que Heliud Pulido podría ganar la medalla gracias al apoyo de todos los fanáticos.

Las votaciones están muy reñidas, pues Aristeo Cázares, Mati Álvarez, Doris del Moral, Christian Anguiano, Cecy Álvarez ‘Wushu’ y otros atletas también tienen demasiado apoyo para ganar la mencionada medalla que podrían utilizar en un duelo de eliminación.

También te puede interesar:El mensaje de David Juárez ‘La Bestia’ desde el hospital que enloqueció a los fans de Exatlón: Titanes vs Héroes.