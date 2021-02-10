Exatlón: Conoce a la integrante de Héroes que pasó de atleta de alto rendimiento a cantante de baladas.

Los atletas de Exatlón: Titates vs Héroes tienen múltiples talentos que pocas veces muestran en la pantalla chica. Y es que, algunos concursantes, se limitan a presumir sus habilidades deportivas en el reality show más querido por los mexicanos.

Sin embargo, existen atletas que también poseen algunos talentos artísticos. Por ejemplo, Valery Carranza, quien es una de las mujeres más recordadas y queridas del programa de entretenimiento.

Recientemente, la también conocida como ‘Melena Azul’ compartió un video cantando desde el estudio musical. La exintegrante del equipo azul dejó a todos impactados mientras interpretó ‘Como Mirarte’ de Sebastián Yatra.

“Se acuerdan de este día porque fue el día en que Valery dejó de convertirse en atleta de alto rendimiento”, expresó uno de los hombres que tocó el piano mientras Valery demostró su potente voz.

Valery Carranza impactó a sus 512 mil seguidores en Instagram con su lado más romántico y tierno. Al ritmo de una balada, la coahuilense se aventó algunas notas altas que fueron aplaudidas por sus fanáticos.

La querida atleta terminó el video agradeciendo el apoyo de sus fanáticos, quienes quedaron anonadados con su voz, talento y dulzura.

El filme ganó 128 mil reproducciones y miles de comentarios por parte de sus admiradores: “Tu voz es de otro nivel”, escribió un internauta al pie de la publicación.

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Valery Carranza se convirtió en la atleta revelación de Exatlón: Titanes vs Héroes

Recordemos que, Valery Carranza, participó en la edición más exigente de Exatlón, pues se batió con grandes leyendas como Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Carmelita Correa y Zudikey Rodríguez.

Sin embargo, la jugadora de tochito presumió ser una de las participantes más fuertes, veloces y trepidantes de esta cuarta temporada del reality show.

Valery Carranza se ganó el corazón de millones de televidentes, quienes quedaron rendidos con sus hermosos ojos verdes, sus habilidades deportivas y su gran temple en cada uno de los circuitos.

La querida coahuilense abandonó el programa más exigente de México; sin embargo, se marchó con el cariño de sus compañeros del equipo azul.

Recordemos que, la hermosa atleta de Héroes, formó una sólida amistad con Evelyn Guijarro, Casandra Ascencio, Ernesto Cázares, Pascal Nadaud y muchas otras leyendas de Exatlón.

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