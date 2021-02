VIDEO: Federica Quijano compartió que fue víctima de violencia por parte de un hombre que golpeó su coche.

Federica Quijano, ex integrante del grupo musical Kabah, se sinceró para sus 194 mil seguidores en Instagram tras revelar su historia de violencia en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

La artista, de 46 años, confesó que un sujeto se acercó a su coche para escupirle en la cara. Además, la intérprete se llevó un gran susto, pues fue agredida en compañía de sus dos hijos.

“Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías. Venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pega a mi camioneta, bajó el vidrio y le preguntó que por qué me está gritando y ofendiendo”, relató Quijano en una serie de declaraciones que se volvieron tendencia en las redes sociales.

Además, Federica relató el calvario que vivió cuando el sujeto se acercó e intentó golpearla. Afortunadamente, el momento no pasó a mayores, pues la cantante decidió marcharse en su coche junto a sus hijos.

“Él estaba sin careta, sin cubrebocas, empieza a escupirme y gritarme ‘¡bájate, ándale o te rompo tu mad…!’. Yo le dije: ‘Oye qué no estás viendo que soy una mujer con mis hijos sola’… El señor metió su cabeza en mi coche donde estaba mi hijo y no traía cubrebocas”, concluyó la artista entre lágrimas para sus miles de seguidores de Instagram.

Federica Quijano interpone denuncia en contra de su agresor.

La intérprete de ‘La Calle de Las Sirenas’ también confesó que interpuso una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad de México. Y es que, un amigo de su hija, fue quien animó a Federica Quijano para alzar la voz en contra de las injusticias.

“Estas cosas no pueden pasar, porque ninguna de nosotras merece que nos pasen cosas así. Gracias a Dios que no me bajé porque me hubieran golpeado, denuncié, me van a mandar los videos de la calle y cuando los tenga los subiré”, concluyó la cantante latina, quien se animó a compartir su historia de violencia ante millones de internautas.

Recordemos que, la famosa artista ha pasado meses complicados debido a problemas de salud. Fue a inicios de enero, cuando la exintegrante del grupo Kabah, confesó que se sometió a una operación derivada a problemas en el esófago.

