Acusan a Laura Zapata de afectar a muchos ancianos tras denunciar al asilo que maltrató a su abuela.

Karen, familiar de un huésped del asilo ‘Le Grand Senior Living’, culpó a Laura Zapata por afectar a decenas de ancianos a raíz de las denuncias públicas que hizo sobre el caso de su abuela Doña Eva Mange.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México también anunció que los inquilinos del inmueble tendrían que regresar a sus núcleos familiares en los próximos 7 días.

Lo anterior no generó alegría entre algunos familiares, quienes arremetieron contra Laura a través de diferentes mensajes de las redes sociales.

La mujer, quien se ostentó con el nombre de Karen, explotó contra la actriz mexicana por dejar a más de 50 ancianos a la deriva.

No por ser figura pública, puedes permitirte el derecho de armar un escándalo de este nivel y movilizar a 53 personas que habitan aquí. Estamos espantados

“Yo la invito a que reconsidere y que haga un alto, frene a los medios, frene esta polémica y deje que nuestros papás tengan una atención médica”, expresó la susodicha asegurando que su familiar siempre tuvo un buen trato dentro del ‘Le Grand Senior Living’.

Por último, Karen compartió que tiene constante comunicación con personas satisfechas con las atenciones del asilo.

Todos los que yo conozco y hemos estado en cadenas de chat, estamos muy contentos con el servicio. Si ella tiene algo que reclamarle a la enfermera y revisar sobre a su abuela, debería dejar a un lado este circo mediático

Laura Zapata responde a las acusaciones en su contra

La artista, de 64 años, se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para responder a sus detractores.

“Yo hice lo que tenía que hacer. Vine al cumpleaños de mi abuela y de repente me encontré con cosas intolerables como es la violencia y el maltrato físico de mi abuela de 103 años”, expresó la actriz de telenovelas para nuestro matutino.

Por si fuera poco, Laura Zapata confesó que hizo lo correcto, pues muchas personas no tienen la costumbre de alzar la voz ante las injusticias.

Estamos en una sociedad hipócrita, en una sociedad que no está acostumbrada a denunciar. Yo hice lo que tenía que hacer por amor a mi abuela. El sufrimiento de mi abuela no vale la felicidad de nadie

“Ahora tengo amenazas de que me van a denunciar… No voy a actuar para que me quieran, voy a actuar conforme al derecho de preservar la salud de mi abuela”, concluyó Zapata confesando que no se trata de un circo mediático sino un movimiento desde el corazón.

