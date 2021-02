Leticia Calderón cuenta cómo habla con sus hijos sobre el proceso legal que atraviesa su padre Juan Collado.

Leticia Calderón reveló cómo afronta que su hijos tengan acceso a la información que hay en internet sobre el caso de su ex pareja Juan Collado, quien afronta un proceso legal desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por presunto lavado de dinero.

En entrevista, Leticia Calderón reveló que la relación entre sus hijos Luciano y Carlo con su padre es buena y ha sido más cercana desde que la actriz tuvo COVID-19.

Habló muy seguido -por teléfono-, primero por lo de mi COVID-19, habló el 14 de febrero, habló por lo de la muerte de mi papi, ayer habló. Yo es lo que le agradezco, que hable con los muchachos porque a ellos les gusta escucharlo. Un hijo siempre va a necesitar a su papá y a su mamá, es una tontería estar peleado o tomar a los hijos para algún un interés de ambas partes

Leticia Calderón habla con franqueza a sus hijos

Leticia Calderón contó que sus hijos le han preguntado sobre qué es el lavado de dinero y que ella ha accedido a informarles lo que es y sin juzgar.

Todo es muy público, ya no hay manera de no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos. -Me dicen- ‘Mamá, ¿qué es lavado de dinero?’ -y les digo- ‘Pues no sé, vamos a ‘guglearlo’ y vamos a investigarlo.

La actriz aseguró que ellos no juzgan, no culpan, no opinan, porque ante la situación ellos no saben absolutamente nada, pero ella siempre les he dicho ‘con los tuyos con o sin razón’, tienes que estar y además es tu padre y lo respetas.