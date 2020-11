Lupillo Rivera revela que mantuvo durante 18 años a un joven que resultó no ser su hijo: “No era mío”.

El nombre de Lupillo Rivera continúa vigente en redes sociales, luego de que anuncio su noviazgo con la joven Giselle Soto.

Y es que tras supuestamente sostener una relación con Belinda durante su paso por La Voz, el Toro del Corrido le dio la vuelta a la página y confirmó con bombo y platillo que se encuentra enamorado.

Te puede interesar:

Esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, pierde demanda y enfrentará juicio por fraude contra Alejandra Guzmán.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el integrante de la familia Rivera, pues recientemente reveló que durante 18 años mantuvo a un joven que resultó no ser su hijo.

La amarga experiencia para el cantante de música regional ocurrió en medio de su primer matrimonio, ya que a raíz de una infidelidad le hicieron creer que había procreado a un hijo; sin embargo, tras una prueba de ADN se reveló toda la verdad.

Tuve un hijo fuera del matrimonio, que después salió que no era mío: pero causó la separación

Y agregó: “Me di cuenta que no era mi hijo cuando él tenía 12 años, porque mi exesposa más reciente estaba embarazada y me pidió que me hiciera la prueba de ADN, la cual salió negativa”.

Y, aunque legalmente ya no tenía ninguna responsabilidad con el jóven, Lupillo Rivera reveló que se encariñó con él, por lo que lo siguió manteniendo hasta los 18 años.



Yo cumplí como hombre y me siento muy orgulloso, tengo mi conciencia tranquila y puedo seguir adelante con la cabeza en alto

También te puede interesar:

Verónica Castro revela por primera vez el conflicto que tiene su hijo, Cristian Castro y Luis Miguel.