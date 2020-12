Niurka se desnuda de nueva cuenta para presentar el ‘Niurkalendario’ a sus 53 años; cautiva a sus fans.

Niurka Marcos dejó claro que posee una de las figuras más esculturales y cautivadoras en todo el gremio del espectáculo. Y es que, ‘La Mujer Escándalo’, ofreció una conferencia de prensa para anunciar su más reciente y sensual proyecto profesional.

Se trata del ‘Niurkalendario 2021’, un calendario que incorpora las fotografías más atrevidas de la famosa vedette cubana. Entre risas y grandes anécdotas, la también actriz confesó su emoción por lanzar al mercado esta nueva sorpresa.

No es desnudo total, no es pornográfico. No voy a enseñar nada porno porque lo cobraría más caro

En su momento, la hermosa artista subió un adelanto de la sesión fotografíca, donde lució su esbelta figura entre la maleza y algunas áreas verdes.

Fue en la misma conferencia de prensa, donde la cubana también habló del tormentoso pasado que vivió con el padre de su hijo Kiko. La bailarina, de 53 años, contó a todos los reporteros algunos detalles de su vida íntima:

A mí me han pegado como a cualquier mujer. El que me pegó muy feo fue el papá de Kiko, éramos muy jóvenes. El papá de Kiko hasta me puso la pistola, me ahorcó y me arrastró de los pelos. Me hizo bastante cosas muy gachas…

“Yo viví uno de los escándalos más fuertes que ha experimentado México”, continúo la actriz, quien también recordó los múltiples enfrentamientos mediáticos que vivió hace algunos años.

En otros temas, Niurka aprovechó para hablar del polémico caso de Ninel Conde y Giovanni Medina, quienes aún pelean por la custodia de su hijo Emmanuel.

La ex Aventurera arremetió contra el ‘Bombón Asesino’ por involucrar a su hijo en problemas de adultos:

Ni siquiera lo que está viviendo Ninel Conde supera lo que yo viví en el pasado, pero yo nunca involucré a mis hijos. Yo creo que Ninel y Larry deberían de platicar para parar todo lo negativo, porque Larry está quedando como un tonto

“A mí me criticaron, me quisieron desprestigiar, pero no pudieron”, concluyó Niurka Marcos recordándo que es una de las figuras más controversiales en el mundo de la farándula.

En otros temas, la polémica Niurka Marcos también se presentó en el foro de nuestro programa Venga la Alegría para contar todos los detalles de su sensual calendario.

La hermosa cubana bailó salsa con William Valdés, pronunció sus frases más emblemáticas y arrancó millones de carcajadas entre la audiencia.

Niurka reveló el motivo, que la convirtió en una de las figuras más queridas y con las mejores respuestas en el mundo del espectáculo:

Yo creo que nací con ese don, pero la vida me lo desarrolló. Enfrentar todo lo que he pasado, aumentó mi sabiduría

El compromiso con el trabajo nos involucra a todos, yo soy de emanar buenas energías para que todas las personas estén felices. Si trabajo en cualquier producción, terminan amándome…

