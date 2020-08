El juicio de Pablo Lyle por homicidio será hasta 2021; el actor está en arresto domiciliario desde abril de 2019.

Los tiempos difíciles aún no concluyen para el actor Pablo Lyle, quien cumple arresto domiciliario en Miami desde abril del 2019, por presuntamente ser culpable de homicidio involuntario de un hombre al que golpeó en una discusión de tráfico.

La jueza Marlene Fernández-Karavetsos determinó este jueves, por medio de una videoconferencia, que Pablo Lyle será sometido a juicio en 2021.

Sin embargo, se dejó claro que los plazos pueden cambiar de acuerdo con la situación de la pandemia de Covid-19. La jueza acordó con la defensa y la Fiscalía que habrá una conferencia de estatus para el próximo 14 de octubre.

La defensa de Lyle perdió una apelación que buscaba salvar al actor del juicio, así lo dio a conocer el abogado Bruce Lehr, quien mencionó que la apelación fue denegada hace varias semanas.

De la misma manera, el equipo legal del artista había apelado un fallo de primera instancia del Juez Alan Fine, quien le negó aplicar en su caso una ley de defensa propia para Florida conocida como “Stand your ground”, misma que lo podría salvar del juicio.

Dicha ley, vigente desde 2005 en el estado, permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave el uso de una “fuerza mortal”.

La corte de apelación consideró que no hubo ningún error legal por parte del tribunal de primera instancia en su aplicación de la ley, según los documentos.

Los abogados de Pablo Lyle, que no se vieron durante la videoconferencia, trataron de ajustar la fecha del juicio más cercana, al recordarle a la jueza que él está en una situación difícil porque no puede trabajar, pero no sirvió de nada.