Valentina, hija de Ricardo Crespo, reveló que el presunto abuso sexual por parte de su papá comenzó mediante juegos.

Ricardo Crespo se convirtió en uno de los actores más polémicos en las últimas semanas, pues fue acusado de supuesto abuso sexual a su hija Valentina.

Recientemente, salieron a la luz contundentes declaraciones de la menor, quien expresó su versión en la carpeta de investigación que recolectó datos de su presunta violación.

La niña, de 14 años, reveló cómo comenzaron los abusos sexuales por parte del reconocido intérprete de ‘Control Z’.

Cuando tenía 5 años, solo tengo recuerdos de que mi papá me quitaba la ropa y comenzaba a tocar mi cuerpo cuando mi mamá salía de casa

“Mi papá comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugábamos al spa, que consistía en que yo me desnudara y también mi papá lo hacía. Con cremas y aceites me acariciaba. Mi mamá me dijo que a mi papá le gustaba ver mucha pornografía”, confesó la pequeña en recientes declaraciones para las autoridades.

Cuando llegó mi periodo de 13 años, una vez tardó en bajarme. Le comenté a mi papá y decidió hacerme una prueba de embarazo…

Por si fuera poco, la mamá de Valentina, también reveló cómo se enteró de los abusos de Ricardo a su hija de 14 años.

A finales de octubre de 2020, mi hija menor se acercó a mí para decirme que no quería ir con su papá. Yo le pregunté por qué y me dijo que desde que tenía la edad de cinco años su papá comenzó a tocar su cuerpo. Y mientras ella crecía, las agresiones sexuales fueron aumentando

“Ese mismo día decidí reclamarle a Ricardo y me contestó que sí lo había hecho, pero había sido culpa de mi hija”, concluyó María, exesposa del actor mexicano.

Ricardo Crespo desmintió que abusó de su hija en reciente comunicado de prensa

Por si fuera poco, el exintegrante del grupo ‘Garibaldi’, también se manifestó con contundentes declaraciones que generaron todo tipo de opiniones en las plataformas digitales.

Recientemente, Ricardo Crespo se pronunció en un comunicado de prensa, donde confesó que nunca violó a su hija y todo fue mentira de su exesposa María.

“El odio y la maldad llevan hasta el grado extremo de construir una historia, destruir una carrera y destruir la autoestima de una niña utilizándola como herramienta de la venganza y resentimiento”, comenzó el histrión en un documento que dio vuelta por todas las plataformas digitales.

Por último, el también integrante de ‘Caballeros Cantan’ dejó el tormentoso caso en manos de la justicia.

Es una monstruosidad. Sin embargo, confío plenamente en que los órganos de justicia llegarán a la verdad. Tengo la plena convicción de que saldré libre de estas acusaciones, pues la mentira termina siempre por ser exhibida ante el triunfo de la verdad

