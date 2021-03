Roger González y ‘Zapping Zone': Por qué las llamadas de millones de adolescentes nunca fueron contestadas.

Roger González inició su carrera artística en algunos programas juveniles que fueron sintonizados por millones de adolescentes en toda Latinoamérica.

Y es que el famoso regiomontano se dio a conocer en el show ‘Zapping Zone’ junto a su compañera Carla Medina, donde juntos inundaron de alegría millones de hogares latinoamericanos en el 2000.

El juego ‘Stop’ se convirtió en una sensación entre múltiples admiradores, quienes llamaron al programa para participar en la divertida dinámica, misma que puso en juego grandes incentivos y artículos oficiales de Disney.

Sin embargo, nuestro querido conductor Roger González aclaró por qué muchísimos fanáticos nunca fueron atendidos en las llamadas previas al famoso juego de entretenimiento.

Fue en su canal de YouTube donde el regiomontano pidió una sincera disculpa a sus 490 mil suscriptores.

“Este es un video serio y quiero pedir una disculpa pública a todos ustedes. Quiero pedir una sincera disculpa por no responder sus llamadas en el ‘Zapping Zone’, no sabíamos el daño que les íbamos a causar”, confesó el artista para millones de personas exigiendo una aclaración.

El presentador trascendió que la línea telefónica del ‘Zapping Zone’ se saturó en repetidas ocasiones tras recibir llamadas de jóvenes en toda Latinoamérica.

Creo que se merecen una explicación, de qué es lo que pasaba en ese entonces. La gente hablaba a un número de la Ciudad de México, resulta que todo mundo hablaba a este conmutador y ahí entraban las llamadas

“Entraban llamadas de 14 países de América Latina al mismo tiempo. Evidentemente, el sistema se rompe. La realidad es que yo no estaba contestando las llamadas. El programa tenía tanto éxito, todos veían el ‘Zapping Zone’, no había ningún adolescente que no lo viera”, concluyó el artista aclarando las dudas de sus fanáticos.

Roger González sana la relación con sus admiradores y anuncia maravillosa sorpresa

Por si fuera poco, Roger González demostró que es uno de los conductores más dedicados y comprometidos con sus fanáticos. Además de ofrecer una disculpa, el mexicano anunció una inesperada sorpresa para su comunidad.

Sí supe que las líneas se saturaban y colapsaban. Yo entiendo que ‘Zapping Zone’ fue parte de la vida de millones de jóvenes en Latinoamérica. Me pongo en sus zapatos y quiero pedir una disculpa por su frustración

¿POR QUÉ NUNCA ME CONTESTARON EN ZAPPING ZONE? 🤡

“He decidido recompensar el daño ocasionado y haré justicia a cada uno de ustedes. Sin miedo a lo que esto pueda ocasionar en mi vida personal, voy a compartirles mi número personal”, expresó Roger mientras compartió su número telefónico en YouTube.

El también youtuber nos confesó en exclusiva que haría divertidas dinámicas y compartiría contenido exclusivo a través de un grupo de Telegram. La noticia generó mucha alegría entre toda la fanaticada, la cual inmediatamente se puso en contacto con Roger González para platicar e interactuar a través de un chat.

Hice este video para explicarle a todos los que crecimos con Zapping Zone por qué era tan complicado que su llamada entrara al conmutador del programa, y para compensar a todas esas miles de llamadas de 14 países que no lograron entrar, decidí ahora poner público mi número de teléfono. No saben la cantidad de mensajes que he recibido a través de Telegram en mi celular. Me la he pasado leyendo y leyendo. Estoy muy feliz por todos los comentarios tan positivos, y uno que otro de ‘hate’. Obvio no puedo responderlos todos, pero de que los estoy leyendo, los estoy leyendo

