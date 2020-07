Sergio Mayer habla sobre la polémica que vive Livia Brito por golpear a un fotógrafo: “No a la violencia”.

En medio de la polémica que enfrenta la actriz de origen cubano Livia Brito, tras supuestamente haber golpeado y robado junto con su novio, Mariano Martínez, al fotógrafo Ernesto Zepeda, el actor y político Sergio Mayer se pronunció contra la violencia.

Al respecto, el esposo de la actriz Issabela Camil destacó que la violencia no se puede justificar bajo ninguna circunstancia, aunque apuntó que la invasión a la privacidad es, de alguna manera, un tipo de agresión.

No estoy de acuerdo en ningún tipo de agresión, ningún tipo de agresión justifica a los artistas, cantantes, de repente se sienten agredidos por el hecho de que son invadidos en su privacidad y eso también, de alguna manera, es una forma de agresión, pero no se valen las agresiones físicas

Te puede interesar:

¿Livia Brito y su novio, Mariano Martínez, podrían ser expulsados de México tras agresión a un fotógrafo?

Sobre el caso concreto que atraviesan Livia Brito y Mariano Martínez, Sergio Mayer apuntó que no puede emitir un juicio en específico, ni tomar partido, ya que no conoce las versiones de ambas partes sobre los hechos. “Yo no podría hablar de un tema en particular porque no conozco exactamente qué pasó”, abundó.

Sin embargo, reiteró que, desde su punto de vista, no hay cabida para la violencia de ningún tipo.

No justifico ningún tipo de agresión física, eso es un hecho, pero habría que escuchar a cada uno de los involucrados en particular

Por otro lado, el actual diputado federal habló sobre la complicada situación que viven lo mexicanos debido a la actual crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Ojalá entendamos que estamos viviendo una situación de crisis, donde nos sentimos frustrados. El hecho de estar arraigados, nuestras emociones están a flor de piel, no estoy justificando ninguna acción, pero nos sentimos frustrados, estamos con miedo, hay incertidumbre, están pasando muchas emociones por nuestra mente y tenemos que aprender

También te puede interesar:

FOTOS: Ellos son los famosos que han sido novios de Livia Brito, la mujer escándalo del espectáculo.