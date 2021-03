Sergio Mayer confiesa cuál es el temor más grande de Valentina crespo tras denunciar a su papá Ricardo Crespo.

El actor mexicano Ricardo Crespo se convirtió en una de las figuras del espectáculo más polémicas en las últimas semanas. Recordemos que, el actor de ‘Control Z’ fue acusado de abuso sexual a su hija menor Valentina Crespo.

El artista fue trasladado al Reclusorio Sur, donde tendría que comprobar su inocencia en los siguientes meses. Por lo pronto, múltiples artistas de la farándula se pronunciaron ante la controversial situación.

Sergio Mayor, ex compañero de Ricardo Crespo, confesó para un programa de radio, que brindó todo su apoyo a Valentina Crespo y a su mamá María.

Fue en la misma entrevista, donde el político mexicano reveló que la niña, de 14 años, tenía mucho miedo de denunciar a su padre.

“Vale me comentó que el temor más grande que tenía era que no fuera escuchada o no le creyeran, imagínate nada más. Ese era su temor, entonces debemos ser empáticos con los menores de edad. Más con las mujeres en estos días que hay tanto feminicidio, tanto maltrato contra ellas, eso se tiene que acabar y si no somos empáticos con este tipo de temas, ¿cómo podemos esperar eliminar o erradicar este tipo de violencia?”, expresó el diputado federal en el Congreso de la Unión de México.

Recordemos que, Sergio y Ricardo se conocieron durante su paso por la agrupación musical ‘Garibaldi’, donde compartieron escenario en múltiples presentaciones.

Sin embargo, Mayer deja el polémico caso de abuso sexual en manos de la justicia, pues no sabe si las acusaciones que enfrenta su excompañero son verdaderas.

El caso está en proceso; se integró a una carpeta de investigación, hubo elementos suficientes para darle prisión preventiva. Él va a llevar su juicio ahí, adentro, van a ser un promedio de dos a tres meses en lo que se lleva el juicio...

Sergio Mayer quiere apoyar a Valentina Crespo en todo lo que necesite.

Por si fuera poco, el político mexicano trascendió que tuvo comunicación con Valentina Crespo, quien podría dar una conferencia de prensa en las siguientes semanas.

La semana pasada estuvieron aquí Vale y su mamá, vinieron a la casa toda la tarde. Las apoyé también con asesoría jurídica porque hubo un bufete de abogados que estuvieron dispuestos a apoyarlas

“Te puedo decir, que en mi caso, estoy apoyando en lo que puedo porque tengo que ser muy imparcial con este tema, pero soy representante popular, soy diputado federal y además soy integrante de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes. Tengo la obligación, y por supuesto soy padre, tengo la obligación de apoyarlas y darle seguimiento de una manera imparcial para que no vayan a decir que hay tráfico de influencias”, expresó el también productor para millones de radioescuchas.

Respecto a la conferencia de prensa que podría ofrecer la menor, Mayer trascendió que se llevaría a cabo en el Día de la Mujer.

Vale quería dar una conferencia, salir y hablar, no del tema en particular, sino hablar en general, en el marco del Día de la Mujer. Además de que ella consideró que era un día importante. Tiene esa necesidad de salir y decir para que sepan lo importante que es alzar la voz y que muchos niños y niñas que están pasando por esto, puedan salir, que sepan que hay una luz, una esperanza…

