Tefi Valenzuela, ex de Eleazar ‘N’, confirmó que perdió un bebé del actual candidato a la presidencia de Perú.

Tefi Valenzuela, quien cobró relevancia mediática luego de que fuera agredida violentamente por el actor Eleazar ‘N’, reveló hace tiempo uno más de los duros episodios que ha enfrentado en su vida.

Al respecto, la guapa modelo contó en una entrevista, que data de 2015, que había perdido a un bebé que iba a tener con George Forsyth, el actual candidato a la presidencia de Perú, su país natal.

“Era algo que habíamos decidido mantener todavía fuera de la prensa, es algo que nunca negamos, si alguien nos preguntaba si es que estaba esperando un hijo o no, nunca dijimos que no, aunque era un secreto a voces, pero nunca quise hacerlo público, al menos no todavía. Supuestamente había una fecha en que tenía que ser público, donde él lo iba a anunciar y no yo, y yo había decidido salir por completo de este mundo de la farándula porque me estaba dedicando ahora a ser mamá”, se puede escuchar a Tefi Valenzuela decir en un video de la entrevista que circula en redes sociales.

Entre las revelaciones que hizo la modelo y cantante, resalta que además de haber perdido a su bebé, vivió una muy mala experiencia con el político peruano.

“Un día, yo leo su celular, y me entero de varias cosas horribles, mentiras, conversaciones otras mujeres”, expresó la modelo.

Asimismo, Tefi Valenzuela dijo que, tras lo ocurrido, decidió afrontar su embarazo sola, pero perdió a su bebé debido a que ella presentó varias complicaciones de salud durante el proceso.

“En ese momento afronté mi embarazo sola, y dije ‘de ahora en adelante lo único que me va a importar es mi hijo, y si hay papá o no, no me importa. Justo ese mismo día yo termino en la clínica de emergencias después de haber discutido y me hacen una ecografía y el bebé ya no latía, entonces fue el momento más difícil de mi vida, porque a raíz de la decepción que tuve con él, mi vida era el bebé, mis planes era el bebé”, detalló.

