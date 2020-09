Thalía luce irreconocible en reciente FOTO de Instagram y genera polémica en las redes sociales.

Thalía es una de las mujeres más guapas en la industria musical. La mexicana tiene miles de fans que caen rendidos ante sus encantos, pues cada una de sus fotografías cuenta con miles de ‘me gusta’ y comentarios halagando su espectacular figura.

La reciente postal de la intérprete de No Me Acuerdo no fue la excepción, ya que generó varias críticas entre los usuarios de las redes sociales.

Thalía subió una imagen para promocionar su reciente canción con Myke Towers, titulada La Luz: “¡Que la luz se apague, pero que la música no pare!”, escribió la artista en el pie de la publicación.

La también actriz posó con unos pantalones holgados y top amarillo que dejó su cintura al descubierto; sin embargo, su rostro lució con una apariencia extraña, por lo que surgieron críticas entre los cibernautas.

Algunas personas señalaron el posible uso de Photoshop en su cara, que lució estirada y más brillante de lo normal.

Otros internautas comentaron que se debía al efecto de los famosos filtros para corregir las imperfecciones del rostro.

Las críticas no quedaron ahí, pues hubo quien señaló a Thalía de querer imitar las facciones de Danna Paola o Natti Natasha.

Pese a todo, la celebridad tiene un séquito de seguidores que salen en su defensa cada vez que los haters atacan.

Más de un admirador se hizo presente en la caja de comentarios con frases como: “Reina hermosa”, “Eres la luz que ilumina Instagram” y “Eres la mejor”.

En TikTok está a punto de superar los 5 millones de seguidores y en Instagram tiene un ejército de 16 millones de followers.

