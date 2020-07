Toñita manda mensaje a Myriam Montemayor por negarse a participar en concierto virtual de ‘La Academia’.

El próximo sábado 25 de julio, 8 integrantes de la primera generación de La Academia se reunirán para ofrecer un concierto virtual. Ante la pandemia del Covid-19, los exacadémicos planean complacer a sus fans con algunas canciones y un show lleno de sorpresas.

Sin embargo, la polémica entre los cantantes no da tregua. Myriam Montemayor aseguró que no desea incorporarse al espectáculo para no reencontrarse con Toñita. La oriunda de Tantoyuca rompió el silencio y aremetio contra Myriam:

Echarme la culpa a mí es como poner más pretextos y pretextos, ¿me explico? El que quiere estar, está. El que no, simplemente que diga: ‘No quiero estar, los quiero mucho, no quiero verlos’. Se acabó y lo respetamos

Toñita aseguró que Myriam fue la responsable de sabotear la gira de clausura de La Academia Primera Generación:

Yo no fui la que me enojé porque Víctor iba a cerrar, yo no hice berrinche porque quería que Víctor saliera antes que yo. Le salió el tiro por la culata porque Víctor dijo: ‘No, que vaya la escaleta como va’

Si te pones a ver, el problema no fue conmigo. Es ella misma quien no acepta que ya pasaron 8 años. Tiene talento, pero tiene que tomar una pastilla de ‘Ubicatex’

Pese a todo, Antonia Salazar Zamora, su nombre real, se siente respaldada por sus compañeros, quienes en su momento hablaron sobre los malos tratos que recibieron por parte de Myriam:



El primero que dijo que yo no mentía fue Miguel Ángel, el segundo fue Héctor y el tercero Raúl. Ahorita que Raúl habló, Myriam ya lo bloqueó. Sus fans empezaron a atacarnos a todos nosotros. Cuatro no pueden estar mintiendo y hablamos en diferente tiempo. Aprecio mucho que hayan dicho que yo no mentía

