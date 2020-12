Revelan el verdadero ingreso semanal que tenía Valentín Elizalde previo a su muerte en 2006.

Una de las tragedias que han marcado al género regional mexicano fue el asesinato de Valentín Elizalde, quien perdió la vida después de un atentado al salir de un palenque en Reynosa, Tamaulipas, cuando el cantante se encontraba en el punto de mayor fama y éxito en su carrera profesional.

El pasado 25 de noviembre se cumplieron 14 años de ese terrible momento, pues Valentín Elizalde con 27 años dejó este mundo luego de conquistar a millones de personas que gustaban de sus canciones.

Ahora, se ha revelado que el cantante llegó a ganar muchísimo dinero semanalmente, ya que Mario El Cachorro Delgado, quien en vida fue uno de los mejores amigos del sonorense, a través de un video que se encuentra en la plataforma de YouTube, contó que pasó de ser un vendedor de camas a generar ganancias por casi 5 millones de pesos a la semana, entre otros beneficios más.

Por medio de una conversación que sostuvo con el youtuber Doble G, Mario El Cachorro Delgado dio a conocer algunos de los detalles sobre lo que vivió a lado del cantante Valentín Elizalde a quien consideraba como su gran amigo.

Tras esta gran amistad, Mario tuvo la oportunidad de poder viajar junto a Valentín casi todo el tiempo, pues él se encargaba de abrir los palenques en los que el cantante hacía sus presentaciones.

También, mencionó que a Valentín no le gustaba tomar y que la única ocasión que se puso una buena borrachera fue en su primer palenque en Guadalajara, de esta forma, fue como reveló la cantidad que llegó a ganar en el mejor momento de su carrera musical.

Se llevaba cuatro millones y medio por semana, porque hacía tres palenques, ese era su sueldo

Cuando el youtuber le cuestionó si Valentín tenía dinero, Mario respondió que sí, pues las presentaciones del cantante tenían un costo cercano al millón y medio de pesos.

Posteriormente, Mario se pronunció muy fanático del Chavo del 8 y aunque a Valentín no le agradaba del todo este programa le encontró el lado bueno, debido a que su amigo no podía dormir si no veía por lo menos un capítulo de la popular serie.

