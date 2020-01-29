VIDEO: ¿Fabiola Campomanes será dama de honor en la boda de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova? Aquí te lo contamos.

Tras revelarse que Montserrat Oliver y Yaya Kosikova se casarán, varias figuras importantes del espectáculo apoyaron la decisión de las celebridades y les mandaron sus mejores deseos.

Fabiola Campomanes también dio su opinión respecto a la boda, asegurando que quiere formar parte de todo el proceso de la celebración, incluyendo ser dama de honor.

Espero ser la dama de honor porque para ser su mejor mejor amiga tendría que ser su dama de honor. Me encantaría acompañarla en esto, creo que una boda es una ilusión muy grande y tan bonita. Claro que quiero estar en todo

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Fabiola Campomanes revela que le encantaría ser dama de honor de su mejor amiga, Montserrat Oliver en su boda con Yaya.

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Además, habló sobre si retomará la amistad con Roxana Castellanos y Kate del Castillo para formar de nuevo el grupo de Las Lagartonas, uno de los equipos de amigas más amados en el mundo de la farándula y que terminó después de 20 años de amistad.

Sería maravilloso, no había pensado en eso. Habrá una sorpresa, pero ya después lo sabrán. Todas hemos pasado un montón de cosas y un montón de situaciones difíciles que hemos logrado superar. Entonces, te puedo adelantar que en mi podcast las tendré

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