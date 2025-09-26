¡Así se dieron a conocer a los nuevos nominados de La Academia VLA!

Después de una jornada llena de emociones, se dieron a conocer las calificaciones que emitieron los jueces de La Academia VLA. Al terminar la Semifinal del reality, Luz Elena y Sergio Sepúlveda anunciaron que los nominados rumbo a la Final fueron: Dani Parra, Luis Fernando Peña y el padre José de Jesús Aguilar. ¡No olvides votar para salvar a tu favorito!