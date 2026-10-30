¡Fuertes críticas al heredero de Juan Gabriel! Esto señaló Silvia Urquidi
Silvia Urquidi alzó la voz para criticar a Iván Aguilera, el heredero de Juan Gabriel, y cuestionó su administración de los bienes de que dejó el ‘Divo’.
Silvia Urquidi se le fue con todo a Iván Aguilera, pues a diez años de la muerte de Juan Gabriel, cuestionó la forma en que el heredero universal ha administrado el legado del ‘Divo de Juárez’. Además, puso bajo la lupa la venta del rancho en Florida. ¡Aquí todos los detalles!