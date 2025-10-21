inklusion logo Sitio accesible
¿Se acabó la amistad? Omar Suárez rompe el silencio sobre Arturo Carmona

TV Azteca

Omar Suárez rompió el silencio y aclaró su relación con Arturo Carmona tras los rumores de que habría existido una ruptura laboral entre ellos. Además, habló de Lis Vega y su futuro en Perfume de Gardenia tras su participación en La Granja VIP.

