¿Cómo hacer las paces con la soledad? La Dra. Luisa López comparte sus mejores consejos
¿Por qué le tenemos miedo a la soledad? La Dra. Luisa López profundiza sobre el tema y nos comparte sus mejores tips y consejos. ¡Toma nota y comparte!
TV Azteca
¿Por qué le tenemos miedo a la soledad? ¿Es miedo a no escuchar nuestros pensamientos? La Dra. Luisa López profundiza sobre el tema y nos comparte sus mejores tips y consejos para disfrutar la soledad e integrarla como un acto positivo. ¡Toma nota y comparte!
Galerías y Notas Azteca UNO