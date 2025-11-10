Exatlón México | Ella Bucio comparte su emoción y reflexiona sobre el valor de seguir en la novena temporada

No cabe duda de que cada día la competencia dentro de Exatlón México se vuelve más intensa y emotiva, como lo demuestra esta vez Ella Bucio quien se robó todas las miradas dentro de la conversación digital, pues la atleta conocida por su impresionante habilidad física, su enfoque y su disciplina, habilidades con las que ha logrado mantenerse dentro de la novena temporada. Pero el secreto de Ella va más allá del talento físico, si no del trabajo mental, como lo señala un poderoso mensaje que ha dejado en sus redes personales para sus fans, seguidores y amantes del deporte.

“El Exatlón no perdona. Cada circuito, cada duelo, cada día es un reto físico y mental. Pero también es una oportunidad para conocerte a ti misma y crecer”, expresó conmovida tras asegurar su permanencia en la competencia.

¿Quién es Ella Bucio?: La atleta hecha para los desafíos extremos

Dentro de la novena temporada de Exatlón México, Ella, no solo es una competidora más, pues gracias a su formación como parkourera profesional y doble de acción, ha conseguido una ventaja crucial dentro de los circuitos al saber cómo proteger su cuerpo, controlar sus movimientos y reducir el riesgo de lesiones, habilidades que son para muchos indispensables dentro de una temporada hasta ahora marcado por lesiones y accidentes.

Mientras otros atletas han tenido que abandonar el programa por lesiones, como Aristeo o más recientemente Paola, Ella, ha mostrado un impresionante dominio de su cuerpo y mentalidad. La cual ha sido fundamental tras pasar días agobiada por el estrés y el exigente ritmo de vida, que exige el programa deportivo más importante de los últimos días.

“He aprendido a disfrutar la competencia, a fluir con cada prueba. En el Exatlón no hay tiempo para dudar, solo para avanzar”, confesó tras una de las batallas más intensas de la semana.

¿Qué le espera a Ella dentro de la novena temporada de Exatlón?

Aunque hasta ahora Ella, se ha mantenido como una atleta fuerte dentro de la competencia, la atleta no ha pasado por alto lo difícil que ha sido para ella superar cada reto, cada circuito, cada crítica y por supuesto la constante presión de saber que en cualquier momento el sueño de llegar a la gran final puede verse interrumpido.

“Deseo pronta recuperación a quienes han tenido que irse por lesión”. Esto nos recuerda lo importante que es escuchar al cuerpo y cuidar de nosotros mismos. Ojalá no se repita algo similar”

Ella Bucio está lista para llegar a la final de Exatlón México en su novena temporada.

Tras sobrevivir a la pasada eliminación, Ella Bucio se encuentra renovada, pues considera que es ahora cuando tiene que dejar salir toda la energía positiva, dejando claro que está lista para demostrar porqué es considerada como una atleta de alto rendimiento no solo dentro de Exaltón México, sino del deporte internacional.

