El padre José de Jesús Aguilar interpretó “Don Baldomero”, un tema de ‘El Piporro’, en La Academia VLA

Entre otros comentarios inspiradores, Javier Alatorre conmovió al padre José de Jesús Aguilar, quien debutó en La Academia VLA con “Don Baldomero” de Eulalio González ‘El Piporro’. María del Sol sentenció que la interpretación del padre ‘la dejó con la boca abierta’, aunque mencionó que debe trabajar en varios detalles.
