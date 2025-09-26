¡Dividieron opiniones! El padre José de Jesús Aguilar e Ime Tuñón, cantaron “Tu Sangre en mi Cuerpo” en La Academia VLA
Uno de los duetos más esperados en La Academia VLA fue el de el padre José de Jesús Aguilar e Ime Tuñón, cantando “Tu Sangre en mi Cuerpo”, una canción que Pepe y Ángela Aguilar hicieran famosa. Al finalizar su presentación, las críticas se dividieron. ¡Ojo a lo de Sylvia Pantoja y María del Sol!
