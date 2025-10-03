inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡A capella! Así sorprendió el padre José de Jesús cantando “Sueño Imposible” en La Academia VLA

El padre José de Jesús Aguilar sorprendió a todos cantando “Sueño Imposible” a capella, por decisión propia, en La Academia VLA. ¡Estas fueron sus críticas!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Con un interesante vestuario, el padre José de Jesús Aguilar sorprendió a todos cantando “Sueño Imposible” a capella, por decisión propia. Sin embargo, Kiko Campos fue contundente con sus críticas en La Academia VLA.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×