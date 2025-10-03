¡A capella! Así sorprendió el padre José de Jesús cantando “Sueño Imposible” en La Academia VLA
El padre José de Jesús Aguilar sorprendió a todos cantando “Sueño Imposible” a capella, por decisión propia, en La Academia VLA. ¡Estas fueron sus críticas!
Con un interesante vestuario, el padre José de Jesús Aguilar sorprendió a todos cantando “Sueño Imposible” a capella, por decisión propia. Sin embargo, Kiko Campos fue contundente con sus críticas en La Academia VLA.
