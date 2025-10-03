Salen a la luz nuevas pruebas de la muerte de Octavio Ocaña

En el año 2021, el mundo del espectáculo quedó consternado tras la confirmación de la muerte del actor Octavio Ocaña, luego de una persecución policial en Atizapán, Estado de México

El culpable en la muerte de Octavio Ocaña deberá pagar los daños a la familia [VIDEO] Leolpoldo Azuara, el culpable de la muerte en el caso de Octavio Ocaña fue sentenciado y tendrá que pagar a la familia del actor los daños ocasionasionados.

Han pasado 4 años desde ese momento que causó mucho dolor a la familia del actor por lo que su hermana Bertha Ocaña decidió romper el silencio y dar a conocer detalles sobre el caso, así también su versión de la verdad que se esconde detrás de la muerte del actor.

¿Qué ha dicho la hermana de Octavio Ocaña ?

Estamos a días de que se cumpla el cuarto año desde la muerte de Octavio Ocaña, ante esto es que su hermana Bertha ha decidido retomar el caso y hablar de manera pública sobre la verdad detrás del deceso de su hermano.

La decisión se da en el marco de que el reportero Carlos Jiménez había manifestado que el actor se disparó, presuntamente a sí mismo, durante una persecución policial por lo que terminó con su vida y esta es una versión que la familia Ocaña niega desde el principio.

Es por esto que Bertha ha utilizado sus redes sociales para compartir su versión de la muerte de su hermano y además mostró documentos oficiales que según dijo forman parte de la investigación que lleva A cabo la fiscalía.

Entre las pruebas ofrecidas se encuentra la de rodizonato de Sodio que es un examen químico por el cual se puede detectar los residuos de Plomo y determinar si una persona disparó o no el arma.

” En las muestras analizadas identificadas como indicio A1, tomadas de palmas y dorsos de mano derecha e izquierda pertenecientes al cadáver del sexo masculino quien envía respondía el nombre de Octavio Augusto Pérez Ocaña, no se identificó la presencia de Plomo ni de bario”, dijo Bertha.

Bertha también manifestó que hay entre 8 y 10 carpetas con información relacionada con este proceso y los por lo cual la gira compartiendo a poco por medio de sus redes sociales.

¿Qué información hay sobre los implicados en la muerte de Octavio Ocaña?

La hermana de Octavio Ocaña manifestó que tras el largo proceso legal, hay 2 personas vinculadas con la muerte de su hermano; uno es Leopoldo, un expolicía que ya recibió sentencia, y Gerardo quien permanece vinculado al proceso pero sin una resolución definitiva.

En sus redes sociales Bertha también pidió a periodistas y creadores de contenido que no difundan rumores especialmente cuando se trata de casos tan sensibles para la familia.

Por el momento Carlos Jiménez no se ha pronunciado al respecto ni a realizado un comunicado en relación a la documentación presentada por la familia Ocaña.

