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Receta para hacer paella: Ingredientes y procedimiento paso a paso

Don Paco experto en paella y el chef Rahmar nos enseñan a hacer una clásica paella con un sabor único para disfrutar cualquier día de la semana.

Don Paco fue participante de MasterChef y el día de hoy nos acompaña en Venga La Alegría para enseñarnos el paso a paso de una deliciosa y clásica paella junto a nuestro querido chef Rahmar. Anota todos los ingredientes y mira el procedimiento de este platillo que le encantará a tu familia.

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