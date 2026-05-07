Receta para hacer paella: Ingredientes y procedimiento paso a paso
Don Paco experto en paella y el chef Rahmar nos enseñan a hacer una clásica paella con un sabor único para disfrutar cualquier día de la semana.
Don Paco fue participante de MasterChef y el día de hoy nos acompaña en Venga La Alegría para enseñarnos el paso a paso de una deliciosa y clásica paella junto a nuestro querido chef Rahmar. Anota todos los ingredientes y mira el procedimiento de este platillo que le encantará a tu familia.