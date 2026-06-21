Claudia cree que ayudar a sus compañeros de MasterChef 24/7 la perjudicó y advierte un cambio de actitud (VIDEO)

Además de tener un buen sazón y curiosidad por probar nuevas recetas, los participantes de MasterChef 24/7 tienen que volverse estrategas para avanzar en la competencia, lo que muchas veces implica ser egoístas con los demás. Esta es una lección que Claudia aprendió a la mala, pues considera que si fracasó en los retos de salvación fue porque se enfocó en otros platillos y se olvidó de que quería ganar.