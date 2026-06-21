“Estoy al mismo nivel que todos": Pablo habla de su desempeño en MasterChef 24/7 y se prepara para la eliminación

Luego de la mala racha de Pablo por platillos incompletos y preparaciones que decepcionaron a los chefs de MasterChef 24/7, quiere demostrar que sí está aprovechando su estancia en la cocina más famosa de México. Y es que desde su perspectiva, si bien todavía hay cosas que le fallan en sus recetas, tiene los conocimientos y sabe cómo usar las técnicas, por lo que su nivel como cocinero no es tan diferente al de sus contrincantes.